تحطم طائرة عسكرية في كوريا الجنوبية

تحطمت طائرة عسكرية في كوريا الجنوبية، وفقا لما أفادت به وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الإطفاء.

© REUTERS/ KCNA تكهنات بنشوب حرب روسية صينية على أراضي كوريا الشمالية

وقع الحادث في شيلغوك بمقاطعة جيونج سانج بوك دو، وذكرت الوكالة لاحقاً أن الطائرة المحطمة هي طائرة مقاتلة من طراز "إف-15ك" تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية.

كما أكدت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن المقاتلة "إف-15ك" التي أقلعت من القاعدة العسكرية في "تيغ"، نفذت مهمتها وكانت في طريق العودة، لكنها تحطمت في إقليم شيلغوك بمقاطعة جيونج سانج بوك دو.

وكان على متن الطائرة طياران اثنان، ويجري التحقق من مصيرهما.