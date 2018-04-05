فيتنام: روسيا لعبت دورا مهما في التصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الفيتنامي، نغو شوان ليش، اليوم الخميس، أن موسكو لعبت دورا مهما في عملية التصدي للإرهاب وضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن فيتنام ترغب في تعزيز دور روسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

© AP Photo/ Hammurabi's Justice News لافروف يكشف عن أهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

موسكو — سبوتنيك : وقال وزير الدفاع الفيتنامي، في خطابه أمام المشاركين في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو، الذي انطلق يوم أمس: "لقد تمت عملية محاربة الإرهاب بنجاح في الشرق الأوسط، وروسيا لعبت فيه دورا مهما فيها".

وأضاف وزير الدفاع الفيتنامي: "نحن نتطلع لتعزيز دور روسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحول العلاقات الثنائية بين روسيا وفيتنام، أشار الوزير الفيتنامي إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا دائما، إذ تعتمد هذه العلاقات على احترام السيادة الوطنية وتتبع نهجا مشتركا حيال العديد من الأحداث.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، بدأ أعماله أمس الأربعاء في العاصمة الروسية، ولمدة يومين بمشاركة وفود من 95 دولة، تضم 30 وزيرا للدفاع و15 رئيسا للأركان ونائبا لوزراء الدفاع، إضافة إلى 68 خبيرا أجنبيا، ويهدف إلى بحث مسائل الأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك التركيز على مسائل الإرهاب وطرق مكافحته.