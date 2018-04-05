الكرملين يعتبر قرار "فيسبوك" عدائيا

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن "أسف الكرملين لقرار موقع "فيسبوك"، حجب صفحات عدد من وسائل الإعلام الروسية من الموقع".

موسكو- سبوتنيك . وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار الموقع مظهرا من مظاهر العداء: "هو كذلك".

وأضاف المتحدث: "نحن بالتأكيد نراقب التطورات، ونأسف".

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، أن موسكو تريد الحصول على توضيحات من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إغلاق حسابات تابعة لوسائل إعلام روسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتم إرسال طلب بهذا الصدد إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المؤسسات الدولية.

وأعلن مؤسس الموقع مارك زوكينبيرغ، يوم أمس الأربعاء، حجب أكثر من 270 صفحة وحساب تديرها "وكالة أبحاث الإنترنت".

ووفقاً له، كان بين الصفحات المحجوبة صفحات وسائل إعلام روسية تديرها تلك الوكالة.