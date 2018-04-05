"أموال القذافي" تصل إلى أوكرانيا

بدأت السلطات الأوكرانية التحقيق في معلومات عن أموال تلقتها رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو من ليبيا.

أعلن ذلك نائب البرلمان الأوكراني فلاديمير أرييف.

وقال أرييف على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" إن السلطات الأوكرانية المتمثلة بمكتب مكافحة الفساد بدأت التحقيق في معلومات عن تمويل الرئيس الليبي معمر القذافي لحملة يوليا تيموشينكو الانتخابية في عام 2010.

ووفق المعلومات الجاري التحقيق بشأنها فإن تيموشينكو ربما تلقت مبلغ 4 ملايين يورو من معمر القذافي.

ووفق وثائق نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" قام معمر القذافي بتمويل حملات مرشحين رئاسيين في بلدان العالم.

وعلى سبيل المثال بلغ حجم الأموال التي أنفقتها طرابلس خلال عام 2007 على حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، 50 مليون يورو.

وجرى كذلك تمويل حملة مرشح للرئاسة الأمريكية عام 2004 بخمسة ملايين دولار. كما تم تمويل حملة مرشحة الرئاسة في أوكرانيا يوليا تيموشينكو في عام 2010، بأربعة ملايين يورو.