الاتحاد الأوروبي يؤكد انعقاد لقاء دبلوماسي رفيع المستوى مع كوريا الشمالية

أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن مدير قسم منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الهيئة الأوروبية للاتصالات الخارجية، غونار فيغاند، عقد يوم أمس الأربعاء، لقاء مع رئيس قسم الشؤون الأوروبية في وزارة خارجية كوريا الشمالية، كيم سون غون، بطلب من كوريا الشمالية.

© REUTERS/ KCNA تكهنات بنشوب حرب روسية صينية على أراضي كوريا الشمالية

بروكسل – سبوتنيك. وقال المتحدث: "تم بحث التركيز على وضع العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الشمالية، وتبادل الطرفان الآراء حول الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية ، وآفاق التوصل إلى هدف نزع الأسلحة النووية بشكل كامل ودون رجعة مع إمكانية التفتيش".

ويذكر أن كيم جونغ أون قام، في الفترة من 25 إلى 28 آذار/مارس الحالي، بزيارة غير رسمية إلى الصين.

وتجري الاستعدادات الآن لعقد اجتماع بين الرئيس الكوري الجنوبي مون تشه إن، وكيم جونغ أون، المقرر في نيسان/أبريل، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. بعد ذلك، من المتوقع عقد قمة بين كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.