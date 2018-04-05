تركيا ستمتلك سلاحا بحريا هو "الأول من نوعه"

باتت تركيا قريبة من تصنيع غواصات مسيرة على شكل سمك "شيطان البحر" قادرة على تفجير الغواصات والسفن وحاملات الطائرات.

ووفقا لما نشرته وكالة "الأناضول"، ستكون الغواصة الشبح الأولى من نوعها في العالم، وسيتم تصميمها وفقا لشكل وحجم أسماك الشبح.

© Sputnik. Sergey Pivovarov تركيا تعلن موعد استلام منظومة "إس-400" الروسية

وأضافت الشركة المصنعة أن التحكم بغواصات "سيدا"، سيكون عبر موجات صوتية شبيهة بأصوات أسماك الحوت والدلفين، وتم تصميمها لأغراض الاستطلاع، إلا أنها ستكون صالحة للاستخدام لأغراض عسكرية.

وسيكون من الصعب اكتشاف الغواصة بأجهزة الرادار، لاحتوائها على قشور داخلية مغطاة بطلاء ممتص للموجات.

وبدأت تركيا تصنيع هذا النوع من الغواصات قبل عامين، وسيكون النموذج الأولي قادرا على قطع مسافة 1000 كيلومتر بسرعة 10 كيلومتر في الساعة.

وستحتوي الغواصة على كاميرات تعمل تحت الماء، وثلاثة محركات متكاملة تجعلها قادرة على التحرك دون توقف لمدة 12 ساعة، والوقوف بوضعية الاستعداد لمدة 240 ساعة متواصلة.

وتم تزويد الغواصات بدرع كهرومغناطيسي يرسل إشارات فوق صوتية، لحمايتها من هجمات من الحيوانات البحرية المفترسة.

وستكون الغواصة بمثابة قنبلة متحركة، قادرة بفضل مغناطيس كهربائي، على الالتصاق أسفل الأجسام المستهدفة وتفجيرها.