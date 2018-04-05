ترامب يأمل أن تمول دول الخليج تكلفة تواجد القوات الأمريكية في سوريا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تمول دول الخليج تكلفة تواجد القوات الأمريكية في سوريا، مطالبا مستشاريه بترتيب انسحاب قواته خلال ستة شهور.

القاهرة — سبوتنيك . وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ترامب "طلب إنهاء مهمة القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا في ستة أشهر"، معربا عن "امتعاضه من قيمة الأموال الأمريكية التي تنفق في المنطقة".

وتساءل ترامب، حسب القناة الأمريكية "لماذا لا تمول دول الخليج عملية إرساء الاستقرار في سوريا".

ونقلت "سي إن إن" عن سيناتور في الإدارة الأمريكية أن ترامب اشتكى في اجتماع مع فريق الأمن القومي من استمرار إتفاق الأموال الأمريكية في المنطقة، والتي بحسب قول ترامب لم تأتي في المقابل بنتيجة بالنسبة للولايات المتحدة.

وكان ترامب قال خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "حتى الآن نشعر بالقلق تجاه سوريا، وكانت مهمتنا الأساسية هي إخراج تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، واقتربنا من إتمامها"، مضيفا: "أريد أن أعيد القوات إلى الوطن لبدء إعادة بناء الولايات المتحدة".