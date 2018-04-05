يوليا سكريبال بدأت بالتكلم بعد استعادة عافيتها

قالت يوليا سكريبال ابنة العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال في أول تصريح لها بعد تعرضها لمحاولة تسمم، إنها استعادت الوعي منذ أسبوع وحالتها الصحية تتحسن كل يوم.

© AP Photo/ Yulia Skripal/Facebook تسجيل هاتفي يكشف عن حالة سكريبال الصحية

لندن — سبوتنيك . وأكدت يوليا في بيان نشرته شرطة لندن : "أنا ممتنة على الاهتمام الذي تم إظهاره لي، وللتمنيات بالشفاء التي أتلقاها".

وتابعت يوليا "أنا أشكر الكثير من الناس على شفائي، وأريد أن أخص بالذكر أهالي سالزبوري، الذين حضروا لتقديم المساعدة لنا عندما كنت مع أبي في حالة سيئة، وأريد أن أشكر أيضا موظفي مستشفى سالزبوري على عنايتهم ومهنيتهم في العمل".

وقالت يوليا "أنا متأكدة من أنكم ستتفهمون أن كل هذه الأحداث مربكة ومشوشة، وأتمنى منكم أن تحترموا حياتي الخاصة وحياة عائلتي خلال مرحلة العلاج".

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب.

ونفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، وصرحت أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.