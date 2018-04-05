رئيس التشيك: لا توجد أدلة لدى الخبراء البريطانيين على ضلوع روسيا في "قضية سكريبال"

وأكد مدير مختبر الأبحاث البريطاني السري "بورتون داون" في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، في وقت سابق، أن خبراءه فشلوا في تحديد مصدر منشأ المادة الشالة للأعصاب التي استعملت في تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا.
وعثرت الشرطة البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.
وخلال الأسبوعين الماضيين، طردت نحو 20 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عشرات الدبلوماسيين الروس لديها؛ على خلفية مزاعم تورط روسيا في قضية تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري ببريطانيا بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع.
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