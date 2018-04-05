رئيس التشيك: لا توجد أدلة لدى الخبراء البريطانيين على ضلوع روسيا في "قضية سكريبال"

أعلن رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، اليوم الخميس، عن عدم وجود أدلة على تورط روسيا في "قضية سكريبال"، مستشهدا بأقوال رئيس المختبر السري لوزارة الدفاع البريطانية، حول عدم وجود أي دليل إدانة ضد روسيا.

© Photo/ Yulia Skripal/facebook يوليا سكريبال بدأت بالتكلم بعد استعادة عافيتها

براغ — سبوتنيك : وقال زيمان في مؤتمر صحفي في مرتفعات تاترا التي وصل إليها للقاء نظيره السلوفاكي أندريه كيسكويو: "بالنسبة لحالة السيد سكريبال، أنا لست كيميائياً وقد سجلت شيئاً واحداً فقط، وهو أن رئيس المختبر البريطاني للكشف عن المواد السامة، أفاد بأن البريطانيين ليس لديهم أي دليل على مشاركة روسيا في هذا الحادث".

وأكد مدير مختبر الأبحاث البريطاني السري "بورتون داون" في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، في وقت سابق، أن خبراءه فشلوا في تحديد مصدر منشأ المادة الشالة للأعصاب التي استعملت في تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وعثرت الشرطة البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، طردت نحو 20 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عشرات الدبلوماسيين الروس لديها؛ على خلفية مزاعم تورط روسيا في قضية تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري ببريطانيا بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع.