بنغلاديش: الانتهاء من أساسات أول مفاعل نووي في محطة "روبور"

أعلنت شركة بناء المفاعل النووي في بنغلاديش، اليوم الخميس 5 أبريل/ نيسان، أن العمال انتهوا من وضع أساسات المفاعل رقم 1، في المحطة النووية "روبور"، التي تشارك روسيا في بنائها.

© Sputnik. evginia peatov الإمارات تنتهي من بناء أول مفاعل نووي

موسكو — سبوتنيك . نقل بيان عن نائب رئيس الشركة المنفذة، ألكسندر خازين قوله: "العمل يجري كما هو مخطط له، والخطوة الهامة القادمة هي، نصب جدران المفاعل."

وتم الاحتفال بصب الخرسانة الأولى لمفاعل محطة "روبور" النووية، الذي يمثل بداية البناء الفعلي لمحطة الطاقة النووية، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

ويجري بناء محطة الطاقة النووية "روبور" بمفاعلين، بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميغاواط، وفقا لمشروع روسي على بعد 160 كيلومترا من عاصمة بنغلاديش.

ومن المقرر إطلاق وحدة الطاقة الأولى عام 2023، ووحدة الطاقة الثانية عام 2024.