أجهزة الأمن في منظمة شنغهاي تكشف عن أخطر منظمة إرهابية

أعلن الجنرال سيرغي سميرنوف، النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس "أن هيئة مكافحة الإرهاب الإقليمية التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون ستنشئ آلية لمكافحة التنظيم الإرهابي "حزب التحرير الإسلامي".

سبوتنيك . صرح سميرنوف في ختام الاجتماع الـ32 لهيئة مكافحة الإرهاب الإقليمية التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون "من وجهة نظرنا فإن حزب التحرير الإسلامي هو خطير بسبب تصرفاته وعقيدته، لهذا تم إعلانه منظمة إرهابية، ولهذا السبب تم تسليط الضوء عليه بالذات، ولكن هذا لا يعني أننا لا نعمل ونراقب التنظيمات الأخرى".

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع في طشقند تم اتخاذ قرار بوضع آلية من الإجراءات لمحاربة حزب التحرير الإسلامي.

وأكد الجنرال أن جميع الدول الأعضاء ستعمل بهذه الآلية.

وأضاف سميرنوف "خلال الاجتماع تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة تعمل على تحديد هوية الإرهابيين أو الأشخاص المطلوبين وإنشاء سجلات وقواعد بيانات لهم ولتحركاتهم".