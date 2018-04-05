نائب الأمين العام للأمم المتحدة يكشف الخسائر الناجمة عن العمليات الإرهابية

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مدير إدارة المنظمة لشؤون مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، اليوم الخميس، أنه تم ارتكاب 11 ألف هجمة إرهابية عام 2017.

© Sputnik. Igor Zarembo أجهزة الأمن في منظمة شنغهاي تكشف عن أخطر منظمة إرهابية

موسكو — سبوتنيك . وقال فورونكوف للصحفيين: "تم في عام 2017 ارتكاب 11 ألف هجمة إرهابية، أسفرت عن مقتل 25 ألف شخص، وإصابة 33 ألف شخص آخرين، ونجمت عن العمليات الإرهابية خسائر بلغت قيمتها 90 مليار دولار، وهذا يشكل تهديدا عالميا".

وفي هذا السياق، أعلن مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف أمس الأربعاء أن العمليات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم منذ عام 2014 أسفرت عن سقوط 152 ألف شخص، بين قتيل وجريح، في مناطق مختلفة من العالم، وأن عددهم تخطى 33 ألفا العام الماضي فقط.

وبحسب بورتنيكوف، فإنه في العام الماضي (2017)، تم إحباط 25 هجوما إرهابيا.