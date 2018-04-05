رد فعل "يوتيوب" بعد حادث إطلاق النار

أعلنت شركة "يوتيوب"، عن أنها ستتخذ احتياطات أمنية، على المدى الطويل لكل مكاتبها المتواجدة في العالم، بعد حادث إطلاق النار، الذي وقع أخيرا على مقرها الرئيس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت في بيان لها، عبر الحساب الرسمي لـ "غوغل كوميونيكيشنز" على "تويتر"، أن "ذلك الهجوم، يعكس قلقا متناميا في وادي السليكون، من أن تأثيرات السلوك السام والحزبي عبر الإنترنت في تزايد، وقد تترجم إلى أعمال عنف غير متصلة بالإنترنت".

كما أن "يوتيوب" ركزت في بيانها الرسمي، على ضحايا حادث إطلاق النار، وقدمت لهم العزاء، بالإضافة إلى موظفي الشركة، وما تنوي القيام به خلال الأيام المقبلة، لتوفير الحماية لهم.

An update from YouTube. pic.twitter.com/HG4LgCupRi — Google Communications (@Google_Comms) April 4, 2018

ولم توضح شركة "غوغل" نفسها، ما إذا كانت ستتخذ تدابير أمنية تجاه كل مكاتبها، خاصة وأن "يوتيوب" هي واحدة من تطبيقاتها الرسمية.

وكانت الإيرانية نسيم أغدم قد أطلقت النار داخل مقر شركة "يوتيوب"، ثم انتحرت.

وتسببت نسيم، حاملة الجنسية الأمريكية، في إصابة 4 موظفين، قبل أن تنتحر بسبب فرض قيود على قناتها بموقع يوتيوب ، الأمر الذي أدى لتقليل نسبة الإعلانات والأموال التي تحصل عليها، وفقا لما أعلنه والدها.

وعبر موقعها الرسمي، نسيم سابز بالفارسية، نشرت نسيم العديد من المقاطع كانت تتحدث فيها حول تقليص الشركة الأمريكية لدخلها من عائدات الإعلانات.

وكان لنسيم العديد من المقاطع المصورة باللغات الإنجليزية والفارسية والتركية، وحققت نسب مشاهدات عالية، قبل أن يتم إغلاق كافة حساباتها بعد الحادث.