مندوب روسيا في مجلس الأمن: اتهام موسكو في قضية تسمم سكريبال "غير أخلاقي"

بدأت، اليوم الخميس 5 أبريل / نيسان، أعمال الجلسة المفتوحة، التي يعقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا، لمناقشة قضية تسمم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية.

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON مندوب فرنسا في مجلس الأمن: أول مرة يثبت فيها استخدام سلاح كيميائي في أوروبا منذ الحرب العالمية الأولى

وطالب مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، بمناقشة الاتهامات المتكررة التي كررتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، التي زعمت فيها أن هناك احتمالات كبيرة تشير إلى أن روسيا لديها دور في حادث تسمم سكريبال.

وطالب نيبينزيا بإجراء تحقيق مستقل في الحادث، مشيرا إلى أن البريطانيين لديهم التزامات تجاه قواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وروسيا بصفتها دولة عضو في المنظمة.

وأضاف: "بريطانيا حددت هوية المتهم قبل البدء في التحقيقات"، مشيرا إلى أن الاتهام قائم على كلمات رنانة، مثل "على الأرجح روسيا هي من قامت بذلك"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية البريطاني يقول أنه أرسل قائمة بأسئلة، لكننا لم نحصل على تلك الأسئلة.

ولفت إلى أن فرنسا سارعت إلى مساعدة بريطانيا بدون أي قواعد، رغم الاتهامات البريطانية المزعومة.

© Sputnik. RIA Novosti مندوب الصين في مجلس الأمن: أي طرف يستخدم السلاح الكيميائي يجب محاكمته

وتابع: "اليوم قمنا بتعميم مذكرة تحتوي على معلومات مثيرة للاهتمام يجب الإطلاع عليها"، مشيرا إلى أن مستوى الاتهامات الموجهة إلى روسيا غير مقبولة.

وأضاف: "الاتهامات غير مقبولة وغير أخلاقية"، مشيرا إلى قول بوريس جونسون، أن الحادث له علاقة بالانتخابات الروسية.

وأوضح مندوب روسيا أن هناك حرب إعلامية موجهة ضد روسيا، مشيرا إلى أن اتهام روسيا بمثابة تكرار أكاذيب حتى يتم تصديقها، مضيفا: "ننتظر منكم تعاونا كاملا وإذا ترددتم سنعتبر ذلك محاولة لإخفاء الحقيقة".

واعتبر أن هدف الحملة ضد روسيا هو الإساءة إلى مشروعيتها ومصداقية سياستها والتشكيك في موقفها بما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرا إلى أنه استفزاز تقف خلفه استخبارات بعض الدول، وروسيا ليس لها علاقة في تسمم سكريبال أو ابنته وسنسعى لكشف الحقيقة، وإذا اعتبرت بريطانيا أن المزاعم هي الأدلة فإن هذا يعني أنها قضية تم تلفيقها وهذا استفزاز واضح وصريح.

واعتبر المندوب الروسي أن بريطانيا ليس لديها دليل على من هم الجناة، ويحق لروسيا المطالبة بتعاون وعلى لندن أن تقبل هذا التعاون، ولو غيرتم هذ النص فإن ذلك يعني أنكم تلعبون لعبة قذرة.