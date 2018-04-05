مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: استخدام لفظ "مرجح جدا" لا يعني أن تكون روسيا مسؤولة

وتابعت: "في إطار النظام البريطاني، إن استخدام لفظ مرجح جدا لا يعني أن تكون روسيا مسؤولة عن هذا العمل"، مشيرة إلى أن الحكم من اختصاص القضاء البريطاني.
وأضافت: "روسيا تتلاعب بأمننا الجماعي وبالمؤسسات الدولية التي تحمينا"، واتهامها ليس نقص في العلاقة أو الصداقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل غض روسيا الطرف عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وتابعت: "أفعال بريطانيا يمكن مراجعتها بحسب قوانين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مضيفة: "ليس لدينا ما نخفيه لكن روسيا لديها ذلك".
وطلبت روسيا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، حول حادث تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية.
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