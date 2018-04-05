مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: روسيا تحاول استغلال مجلس الأمن لإثارة الشكوك حول قضية سكريبال

قالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن نيكي هايلي، إن روسيا تحاول استغلال المجلس لإثارة الشكوك حول حادث سالزبوري، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم بريطانيا في هذه القضية.

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON مندوب فرنسا في مجلس الأمن: أول مرة يثبت فيها استخدام سلاح كيميائي في أوروبا منذ الحرب العالمية الأولى

وأضافت هايلي: "هناك أساليب روسية مثيرة للإشمئزاز، وروسي الاتحادية معروفة أن لديها عوامل مؤثرة على الأعصاب، وحقيقة ضلوع روسيا في حادث عميل الاستخبارات الروسي السابق تسمم سكريبال".

وكانت روسيا قد طلبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، حول حادث تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية.

وعثرت الشرطة البريطانية على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

ونفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، موضحة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.



