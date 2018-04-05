مندوب الكويت في مجلس الأمن: ندين استخدام الأسلحة الكيميائية بكل أشكاله

قال مندوب الكويت في مجلس الأمن السفير منصور العتيبى، إننا نساند كل التدابير الخاصة بالتحقيق في تلك القضية، تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف تفاصيل الحادث.

© Sputnik. RIA Novosti مندوب الصين في مجلس الأمن: أي طرف يستخدم السلاح الكيميائي يجب محاكمته

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول قضية تسمم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال اليوم الخميس 5 أبريل / نيسان.

وطلبت روسيا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء 4 أبريل / نيسان، حول حادث تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية.

وعثرت الشرطة البريطانية على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

ونفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.