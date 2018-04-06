مقتل وإصابة 12 إثر هجوم مسلح على قوات أممية في مالي

خلف هجوم مسلحين شمال مالي على قوات البعثة الأممية، قتيلين وعدد من الجرحى، وفق حصيلة أولية أعلنت عنها البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي اليوم الجمعة 6 أبريل/نيسان.

© AP Photo/ Harouna Traore مقتل شخصين في هجوم مسلح على فندق في مالي

نواكشوط — سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن البعثة، أن قصفا صاروخيا استهدف مخيم مينوسما في منطقة أغيلهوك شمال كيدال حوالي الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت غرينيتش.

وأضاف البيان:

وفقا لتقييم أولي قُتل اثنان من حفظة السلام وأصيب 10 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، أثناء الهجوم على قاعدة للبعثة في أغيلهوك.

وأوضح البيان، أن جنود حفظ السلام أطلقوا قذائف هاون لصد الهجوم، وأضاف "وصل العديد منهم إلى معسكرهم وقد نظمت البعثة على الفور عمليات الإجلاء الطبي اللازمة وعززت أمن المخيم".

وأشار البيان أن القائم بأعمال قائد البعثة المتكاملة كوين دايفيد، ندد بالهجوم بأقوى العبارات وقدّم تعازيه لأسر الضحايا، واعتبر أن الهجوم على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي وأنه يجب القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم، وجدّد البيان التزام البعثة بدعم الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن الدائمين في مالي.