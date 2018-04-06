مقتل وإصابة 12 إثر هجوم مسلح على قوات أممية في مالي

وأضاف البيان:
وفقا لتقييم أولي قُتل اثنان من حفظة السلام وأصيب 10 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، أثناء الهجوم على قاعدة للبعثة في أغيلهوك.
وأوضح البيان، أن جنود حفظ السلام أطلقوا قذائف هاون لصد الهجوم، وأضاف "وصل العديد منهم إلى معسكرهم وقد نظمت البعثة على الفور عمليات الإجلاء الطبي اللازمة وعززت أمن المخيم".
وأشار البيان أن القائم بأعمال قائد البعثة المتكاملة كوين دايفيد، ندد بالهجوم بأقوى العبارات وقدّم تعازيه لأسر الضحايا، واعتبر أن الهجوم على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي وأنه يجب القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم، وجدّد البيان التزام البعثة بدعم الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن الدائمين في مالي.
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