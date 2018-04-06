إطلاق الصاروخ الحامل "آريان 5" بنجاح من "كورو" الفرنسية

تم إطلاق الصاروخ الحامل "آريان 5 " بنجاح، يوم الخميس5 أبريل/نيسان، والذي يحمل على متنه قمران صناعيان من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية.

© Sputnik. Pavel Lisitzin إطلاق صاروخ "غراد" على تجمعات للتحالف العربي في اليمن

باريس — سبوتنيك . وتم بث الإطلاق على الموقع الإلكتروني للشركة الفرنسية آريان سبيس، وجرى الإطلاق في الساعة 18.37، من يوم الخميس في توقيت كورو.

ويحمل الصاروخ على متنه قمران صناعيان للاتصالات " هالس 4 " و"دي إس إن-1/ سوبربيرد-8"، "أريان —5" هو صاروخ- حامل أوروبي، مصمم لنقل البضائع إلى المدار القريب من الأرض، ويجري إطلاق أريان —5 من منصة إطلاق كورو في غويانا الفرنسية، و تطلب تطوير "أريان —5" حوالي 10 سنوات و 7 مليارات دولار.

مركز غيانا الفضائي هو محطة فضائية أوروبية تقع بالقرب من بلدة كورو في غيانا الفرنسية، ويوفر موقعه بالقرب من خط الاستواء ميزة بنسبة 15 بالمئة من الحمولة بالمقارنة مع الإطلاق في الاتجاه الشرقي من محطة الفضاء الأمريكية في كيب كانافيرال و40 بالمئة عند إطلاقه من قاعدة بايكونور الفضائية.