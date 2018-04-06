إطلاق الصاروخ الحامل "آريان 5" بنجاح من "كورو" الفرنسية

ويحمل الصاروخ على متنه قمران صناعيان للاتصالات " هالس 4 " و"دي إس إن-1/ سوبربيرد-8"، "أريان —5" هو صاروخ- حامل أوروبي، مصمم لنقل البضائع إلى المدار القريب من الأرض، ويجري إطلاق أريان —5 من منصة إطلاق كورو في غويانا الفرنسية، و تطلب تطوير "أريان —5" حوالي 10 سنوات و 7 مليارات دولار.
مركز غيانا الفضائي هو محطة فضائية أوروبية تقع بالقرب من بلدة كورو في غيانا الفرنسية، ويوفر موقعه بالقرب من خط الاستواء ميزة بنسبة 15 بالمئة من الحمولة بالمقارنة مع الإطلاق في الاتجاه الشرقي من محطة الفضاء الأمريكية في كيب كانافيرال و40 بالمئة عند إطلاقه من قاعدة بايكونور الفضائية.
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