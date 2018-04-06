بنما تسحب سفيرها من فنزويلا

قالت حكومة بنما، أمس الخميس 5 أبريل/نيسان، إنها ستسحب سفيرها من فنزويلا وطلبت من الدولة العضو بأوبك والتي تعاني أزمات أن تسحب سفيرها من بنما أيضا مما يعكس تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

© REUTERS/ HANDOUT الحزب الشيوعي في فنزويلا يرشح مادورو للرئاسة

وقالت بنما في بيان "إن هذا التحرك يأتي ردا على قرار فنزويلا وقف العلاقات التجارية مع عدد من المسؤولين والشركات في بنما بسبب تورط مزعوم في غسل أموال"، بحسب رويترز.

وأدرجت بنما الشهر الماضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على قائمة المواطنين الفنزويليين الذين تعتبرهم مصدر "خطورة كبيرة" فيما يتعلق بغسل الأموال.

في سياق آخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة "بترو"، في حين حذر مسؤولون أمريكيون من أنها "خدعة" من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل مزيد من تقويض الديمقراطية في الدولة العضو في أوبك.

وقال البيت الأبيض إن قرار ترامب يحظر "جميع المعاملات ذات الصلة وتقديم التمويل والتعاملات الأخرى، من قبل أي مواطن أمريكي ومقيم في الولايات المتحدة، فيما يخص أي عملية رقمية" أصدرتها حكومة فنزويلا منذ التاسع من يناير/ كانون الثاني.

ويأمل مادورو أن تساعد العملات المشفرة فنزويلا في الالتفاف على العقوبات المالية الأمريكية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تضخم جامح وانهيار في الاقتصاد الاشتراكي للدولة.