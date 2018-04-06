رئيس وزراء ماليزيا يعلن حل البرلمان

قالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق سيعلن حل البرلمان عند الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة 6 أبريل/نيسان، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.

© Sputnik. Artur Aleksandrov ماليزيا: الصين طلبت تسلم معتقلين من الويغور

وذكرت صحيفة بريتا هاريان المرتبطة بالدولة إن رئيس الوزراء سيصدر الإعلان عبر التلفزيون الرسمي، ولم تكشف عن مصدر تلك المعلومات، وأكدت صحيفة ستار أيضا نفس الخبر، بحسب رويترز.

وقالت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية برناما إن نجيب وصل إلى مكتبه في وقت مبكر اليوم الجمعة ليترأس اجتماعا للحكومة.

وتنتهي رسميا في 24 يونيو حزيران ولاية نجيب التي استمرت خمسة أعوام لكن رئيس الوزراء يستطيع حل البرلمان في أي وقت قبل نهاية ولايته بموافقة الملك والدعوة لإجراء انتخابات.

وكان نجيب عبد الرزاق قد أثار موجة انتقادات بعد أن قال إنه أقلع عن تناول الأرز واستعاض عنه بحبوب الكينوا الأغلى ثمنا.

وأفادت "رويترز" أنه يُلقى على عبد الرزاق، الذي يخوص الانتخابات العامة خلال أشهر في ظل فضيحة فساد، اللوم في ارتفاع تكاليف المعيشة منذ فرض ضريبة على الطعام والخدمات في عام 2015.

وتأتي أحدث موجة من الانتقادات من معارضيه الذين يقولون إنه يعيش بمعزل عن عامة الشعب بعد تصريح أدلى به خلال زيارة لإحدى المستشفيات يوم الخميس.