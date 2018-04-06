سكريبال يتعدى مرحلة الخطر

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال، تعدى حالة الخطر، ويستجيب بشكل جيد للعلاج.

وفي وقت سابق استعادت يوليا سكريبال ابنة سيرغي سكريبال وعيها، وأدلت في أول تصريح لها بعد تعرضها لمحاولة تسمم، أنها استعادت الوعي منذ أسبوع وحالتها الصحية تتحسن كل يوم.

© AP Photo/ Yulia Skripal/Facebook وسائل إعلام: يوليا سكريبال تستعيد القدرة على الأكل والشرب

وأضافت يوليا "أنا متأكدة من أنكم ستتفهمون أن كل هذه الأحداث مربكة ومشوشة، وأتمنى منكم أن تحترموا حياتي الخاصة وحياة عائلتي خلال مرحلة العلاج".

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب.

ونفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، وصرحت أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.