روسيا وأمريكا تدرسان إمكانية إرسال بعثة مشتركة إلى كوكب الزهرة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، أن مجموعة العمل الروسية الأمريكية المشتركة، تدرس حاليا، إمكانية إرسال بعثة فضائية مشتركة إلى كوكب الزهرة.

سبوتنيك . وجاء في بيان "روس كوسموس": "أسس الشركاء الدوليون مجموعة عمل علمية، روسية — أمريكية مشتركة، لدراسة كوكب الزهرة، تضم ممثلين عن "روس كوسموس" و"ناسا" ومؤسسة "لافوتشكين" العلمية الإنتاجية ومعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومعهد الأبحاث المركزي لصناعة الآلات وغيرها من المؤسسات العلمية في روسيا وفي الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "تتمثل مهمة هذه المجموعة في تحديد الأهداف العلمية ووضع خطة لإرسال بعثة ممكنة إلى الكوكب الزهرة على أساس مشروع فينيرا-د".

ويذكر في هذا الصدد، أنه قد تم عقد عدد من الاجتماعات بين العلماء والخبراء الفنيين من الجانبين الروسي والأمريكي، نوقشت خلالها، إمكانية تنفيذ مشروع مشترك تحت شعار (إلى الزهرة معا) "تو فينوس توغيذر".