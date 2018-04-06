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19:27 06 أبريل/ نيسان 2018
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    ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

    إيران تحذر من نهاية مشؤومة: ابن سلمان ارتكب "خيانة كبيرة"

    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    العالم
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    هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية تصريحات الأخير في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" الأمريكية.

    انفجار نووي
    © Fotolia/ Kremldepall
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    وقال قاسمي إن "أطماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتحول إلى مرض مزمن" متهما السعودية بأنها "تنحدر نحو مستوى متملق للكيان المحتل للقدس"، بحسب "تسنيم" الإيرانية.

    وأضاف: "في صراع السلطة داخل الأسرة المالكة ومن أجل كسب الدعم الأمريكي والصهيوني مؤخرا ينفق (ابن سلمان) مليارات الدولارات من أموال شعبه ويطلق تصريحات مضحكة ومخجلة أيضا".

    وأشار إلى أن "حديث ولي العهد هذا يبحث عن القدرة والشهرة متجاهلا جميع الحقائق التاريخية وجرائم الكيان الصهيوني الغاصب القاتل للأطفال خلال 7 عقود".

    ولفت قاسمي إلى أن "هذه التصريحات تشير إلى أنه (محمد بن سلمان) لم يقرأ التاريخ ولا يعرف بالجغرافيا ولا يدرك تطلعات شعبه وأحرار العالم ولا يفهم شيئا عن الظلم الذي تعرضت وتتعرض له الأمة الإسلامية والفلسطينيين، ولا يعرف فلسطين والعالم العربي والعالم الإسلامي والصديق والعدو".

    محمد بن سلمان في أمريكا
    © AP Photo/ Cliff Owen
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    واعتبر المسؤول الإيراني أن تصريحات ولي العهد السعودي "خيانة كبيرة وواضحة لتطلعات فلسطين".

    واختتم قاسمي: "بالتأكيد هذا الذل سيكون له نهاية مشؤومة لمسببي هذا التراجع التاريخي وسيسجل كوصمة عار كبيرة على جبين السعودية في وتيرة تطورات العالم الإسلامي".

    وكان ابن سلمان قال في حواره مع مجلة "تايم" الأمريكية، الذي نشرته مساء أمس الخميس 5 أبريل/ نيسان، قال إن الجيش الإيراني ليس بين أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط.

    وأضاف ابن سلمان: "لكن مشكلة النظام الإيراني هي أنه يحاول اختطاف الدولة وتسخير أصولها لخدمة فكرهم الخاص"، مشيرا إلى أنهم يسعون، كل يوم منذ عام 1979، إلى نشر فكرة الثورة الإيرانية في الخارج، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وهم يريدون أن يحكموا العالم بأسره".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار السعودية, الأزمة السعودية الإيرانية, الحكومة الإيرانية, محمد بن سلمان, المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي, السعودية, إيران
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