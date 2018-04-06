مقتل 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية جنوبي تركيا

وأوضح المصدر "أن الغارات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني".
وجاءت الغارات الجوية في ولاية هاتاي بالتزامن مع العمليات التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق ضد مواقع حزب العمال الكردستاني الذي يصفه بـ "التنظيم الإرهابي".
وتفيد وسائل الإعلام التركية أن حزب العمال الكردستاني يملك مقرات في ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، وأن نحو 150 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ينشطون في جبال الأمانوس جنوبي البلاد.
ويواصل الجيش التركي عملياته ضد حزب العمال الكردستاني داخل وخارج البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)