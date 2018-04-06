مقتل 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية جنوبي تركيا

قتل 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، مساء اليوم الجمعة، بغارات نفذتها مقاتلات تركية من طراز "إف – 16" وطائرات مسلحة من دون طيار في ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا.

© Sputnik. siraj saeed بدء انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من شمال العراق

أنطاكيا- سبوتنيك . قال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك": "إن الجيش التركي نفذ غارات جوية بمقاتلات إف —16 وطائرات مسلحة من دون طيار في ريف قضاء دورتيول بولاية هاتاي الحدودية مع سوريا".

وأوضح المصدر "أن الغارات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني".

وجاءت الغارات الجوية في ولاية هاتاي بالتزامن مع العمليات التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق ضد مواقع حزب العمال الكردستاني الذي يصفه بـ "التنظيم الإرهابي".

وتفيد وسائل الإعلام التركية أن حزب العمال الكردستاني يملك مقرات في ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، وأن نحو 150 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ينشطون في جبال الأمانوس جنوبي البلاد.

ويواصل الجيش التركي عملياته ضد حزب العمال الكردستاني داخل وخارج البلاد.