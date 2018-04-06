مقتل 5 مسلحين في غارة فرنسية شمالي مالي

صرح مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن 5 مسلحين لقوا مصرعهم شمالي مالي، اليوم الجمعة، 6 أبريل/نيسان، في غارة جوية شنتها القوات الفرنسية على مخيم لحركة "نصرة الإسلام والمسلمين المتطرفة" في منطقة أراوان قرب تمبكتو.

© AP Photo/ Harouna Traore مقتل شخصين في هجوم مسلح على فندق في مالي

وكان هجومًا مسلحا شمالي مالي على قوات البعثة الأممية قد أودى بحياة اثنين وإصابة لآخرين، وفق حصيلة أولية أعلنت عنها البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي اليوم الجمعة 6 أبريل/نيسان.

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة، أن قصفا صاروخيا استهدف مخيم مينوسما في منطقة أغيلهوك شمال كيدال حوالي الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت غرينيتش، وأضاف البيان: "وفقا لتقييم أولي قُتل اثنان من حفظة السلام وأصيب 10 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، أثناء الهجوم على قاعدة للبعثة في أغيلهوك".