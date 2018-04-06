مقتل 5 مسلحين في غارة فرنسية شمالي مالي

صرح مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن 5 مسلحين لقوا مصرعهم شمالي مالي، اليوم الجمعة، 6 أبريل/نيسان، في غارة جوية شنتها القوات الفرنسية على مخيم لحركة "نصرة الإسلام والمسلمين المتطرفة" في منطقة أراوان قرب تمبكتو.