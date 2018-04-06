الخارجية الأمريكية: هدف العقوبات إرسال إشارة إلى روسيا وليس قطع الحوار معها

أعلن ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الجمعة 6 أبريل/نيسان، أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي بمثابة "إشارة" لروسيا ، مشيرا إلى أن واشنطن لا ترغب في قطع الحوار، وستتابع تواصلها مع موسكو.

© REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN موسكو: ننصح واشنطن بالتخلص من وهم التحدث مع روسيا بلغة العقوبات

واشنطن — سبوتنيك . وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك":

إن الإجراءات الروسية ضد الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركائنا جزءا من عدوان مدعوم باستمرار، امتد إلى ما وراء الأحداث الأخيرة ونشأ قبل اليوم الأول للإدارة الحالية (للولايات المتحدة الأمريكية) في يناير/كانون الثاني 2017 والإشارة التي يجب أن تفهمها الحكومة الروسية هي أن إجراءاتها الضارة ستترتب عليها عواقب وخيمة.

وأضاف، "في الوقت الحالي نشعر بخيبة أمل من التردد الواضح للحكومة الروسية في تحمل مسؤولية تصرفاتها، والاعتراف بأنه لا يمكن إلا ان تلوم نفسها فقط لمواصلة وتفاقم انعزالها عن الغرب".

في سياق آخر، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة 6 أبريل إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد رجال الأعمال الروس "موجهة لإضعاف الاقتصاد الروسي"، وأوضح فولودين أن روسيا تغلبت على العقوبات المفروضة في البداية، وأكد رئيس مجلس الدوما أن قوائم العقوبات لم تنجح.