الحكومة الفرنسية تعلن: التوقف عن تعيينات السكك الحديدية غير قابل للتفاوض

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إن حكومته "لن تتزحزح عن موقفها بإجراء تغييرات في الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديدية المملوكة للدولة".

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أكد رئيس الوزراء على أن التوقف عن تعيين عمال للسكك الحديدية "بعقود ضخمة تسري مدى الحياة غير قابل للتفاوض"، حسب فرانس 24

ورفض فيليب مطالب أحد الاتحادات العمالية، بتوضيح موقف الحكومة من تولى الدولة مسؤولية الديون البالغة 46 مليار يورو على الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وأكد رئيس الوزراء أن المحادثات بهذا الشأن يمكن أن تتم "بعد الاتفاق على إعادة تنظيم الشركة".

وردت اتحادات عمالية على رئيس الوزراء متهمه إياه بـ"الصلف"، وقالت إن الإضراب سيتم كما مقرر له.

وعن خطة التوقف عن التعيين التى تنويها الحكومة الفرنسية، أشارت الاتحادات إلى أن "هذا الأمر غير مقبول".

ورجح لروان بيرجيه رئيس اتحاد "سي.إف.دي.تي" أن تتعثر الحكومة فيما تريد أن تفعل "فلا يمكنك أن تغير بلدا إذا لم يكن الشعب في صفك. الحكومة ستتعثر إذا ظلت تتصرف بهذا الصلف".

وقد تعطلت السكك الحديدية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بسبب حملة الإضرابات العملية لمدة 3 أشهر.