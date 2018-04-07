ترامب يوقع مذكرة لإنهاء سياسة الإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين

وكان ترامب، قد أكد أن إدارته "ستتخذ إجراء قويا" بشأن الهجرة الأربعاء الماضي، ويأتي حديث ترامب بعد يوم واحد من إعلانه نشر الجيش الأمريكي لحماية الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وقال ترامب إن قوانين الحدود الأمريكية "ضعيفة للغاية، لكنها قوية للغاية في المكسيك وكندا"، ولم يرد ممثلو البيت الأبيض عن سؤال الإجراء الذي يعتزم ترامب اتخاذه.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء أنها تبحث سبل دعم وزارة الأمن الداخلي في مسألة الحدود، كما أشار مسؤولون كبار بإدارة ترامب إلى أن وزارة الأمن الداخلي تعد تشريعا أيضا يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
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