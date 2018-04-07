السفارة الروسية في لندن تطلب لقاء جونسون لمناقشة قضية سالزبوري

ووفقا له، لا يمكن للسفارة إعطاء "تقييم مرض لمستوى التعاون الحالي" مع وزارة الخارجية البريطانية.
وأضاف: "نأمل في الحصول على رد بناء من الجانب البريطاني، ونتطلع إلى تنظيم مثل هذا الاجتماع في المستقبل القريب جدا".
هذا وفي وقت سابق، ذكرت قناة "بي بي سي"، نقلا عن مصدر في الحكومة، أن السفارة البريطانية في روسيا رفضت إصدار تأشيرة لفيكتوريا سكريبال التي كانت تعتزم السفر إلى لندن لزيارة ابنة عمها يوليا في المستشفى في لندن.
ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك". وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.
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