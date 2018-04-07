السفارة الروسية في لندن تطلب لقاء جونسون لمناقشة قضية سالزبوري

صرح متحدث باسم السفارة الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن السفارة الروسية في لندن أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تطلب عقد اجتماع مع وزير الخارجية بوريس جونسون لمناقشة الوضع في سالزبوري.

© Fotolia/ Andrea Izzotti الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه غير المشروط مع بريطانيا إزاء حادث سالزبوري

سبوتنيك. وقال الدبلوماسي "يبدو أن اجتماع السفير ألكسندر ياكوفينكو مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد حان أوانها العلاقات الثنائية ككل، وكذلك التحقيق في حادث سالزبوري. وفي هذا الصدد، أرسل ياكوفينكو جونسون مذكرة شخصية".

ووفقا له، لا يمكن للسفارة إعطاء "تقييم مرض لمستوى التعاون الحالي" مع وزارة الخارجية البريطانية.

وأضاف: "نأمل في الحصول على رد بناء من الجانب البريطاني، ونتطلع إلى تنظيم مثل هذا الاجتماع في المستقبل القريب جدا".

هذا وفي وقت سابق، ذكرت قناة "بي بي سي"، نقلا عن مصدر في الحكومة، أن السفارة البريطانية في روسيا رفضت إصدار تأشيرة لفيكتوريا سكريبال التي كانت تعتزم السفر إلى لندن لزيارة ابنة عمها يوليا في المستشفى في لندن.

ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك". وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.