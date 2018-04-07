آلاف الفلسطينيين بانتظار "النور المقدس" بكنيسة القيامة وسط إجراءات إسرائيلية مشددة

وبهذه المناسبة تقام احتفالات كبيرة مركزها مدينة القدس. كما يتم استقبال "النور المقدس" وسط احتفالات كبيرة في المدن الثلاثة داخل الضفة الغربية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.
وتشهد ساحة "كنيسة المهد" ببيت لحم بعد ظهر اليوم استقبالا رسميا لـ"النور المقدس"، حيث تشهد المدن الثلاثة (بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور) ذروة الاحتفالات. وتنتشر أفراد الشرطة الفلسطينية في الشوارع الرئيسية التي يمر بها موكب "النور"، وكذلك في ساحة المهد من أجل تأمين الاحتفالات.
وطبقا للتقاليد المسيحية، يدخل بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، "ثيوفيلوس الثالث" القبر المقدس بكنيسة القيامة، مرتديا ثوبا أبيض بلا جيوب حاملا شمعة مطفأة، ثم يبدأ بالصلاة ساجدا بانتظار معجزة انبثاق "النار المقدسة". ويخرج البطريرك بعد فترة من القبر حاملا الشمعة المضيئة التي يوقد بها شموع الحاضرين ليغمر الفرح الجميع.
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