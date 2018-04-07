في إشارة لتصريحات ابن سلمان...الحرس الثوري يهدد بالرد

حذر قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، من "أي تحرك استفزازي يزعزع أمن المنطقة، مؤكدا أن بلاده "ستدافع عن مصالحها بقوة وسترد بكل حزم".

وقال رشيد إن "إيران ترصد جميع النشاطات وعلى استعداد لإبداء أي رد فعل دفاعي أو هجومي لكنها في ذات الوقت تسعى لإدارة الأحداث والحد من وقوع الاضطرابات والنزاعات في المنطقة"، وفقا لوكالة فارس

وكان القائد بالحرس الثوري يتحدث أمام جميع قادة بحريتي الجيش والحرس الثوري، عندما قال إن "الخليج الفارسي وبحر عمان يحظيان بمكانة خاصة في السياسات الدفاعية الأمنية لإيران، لذلك ينبغي مراقبة التطورات وإدارتها بوعي كما ينبغي التحلي بالجاهزية حيال التطورات غير المتوقعة وتأثيراتها على اتساع نطاق المواجهات".

وأضاف: "سياسة إيران في الخليج الفارسي تتبع ثلاثة أركان أساسية هي التعاطي والتعاون الناشط مع بلدان الجوار والدفاع عن الأمن والاستقرار في المنطقة والمواجهة الحازمة لأية تدخلات من قبل القوى من خارج المنطقة".

© AP Photo/ Etienne Oliveau محمد بن سلمان: سنحارب إيران في هذا الموعد

وشدد على "أنه لا ينبغي لأي بلد اختبار قوة إيران الاستراتجية وصبرها في الدفاع عن مصالحها وإرساء الاستقرار في المنطقة والوقوع في أخطاء حسابية"، وذلك في إشارة إلى تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالب بتصعيد الضغط على إيران، مشيرا إلى أن البديل عن العقوبات الاقتصادية والضغط السياسي هو المواجهة العسكرية المباشرة.

جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس 29 مارس / آذار.

وأضاف ابن سلمان: "يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على إيران اقتصاديا وسياسيا، لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة"، مضيفا: "العقوبات ستكون أداة ضغط على النظام الإيراني".

وتابع ولي العهد السعودي: "يجب أن ننجح فيتجنب الحرب مع إيران"، مضيفا: "إذا لم ننجح في ذلك، فإنه من المرجح أن تندلع الحرب خلال 10 إلى 15 عاما من الآن".