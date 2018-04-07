اليابان تردع طموح الصين في الوصول لمنطقة غرب المحيط الهادي

أعادت اليابان، اليوم السبت 7 أبريل/ نيسان، إحياء أول وحدة مشاة بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تدربت على صد الغزاة المحتلين لجزر يابانية في بحر الصين الشرقي، وذلك خشية تعرضها لهجوم صيني.





وقال نائب وزير الدفاع الياباني توموهيرو ياماموتو، في كلمة له: "بالنظر إلى صعوبة الوضع الدفاعي والأمني… صار الذود عن جزرنا تفويضا حيويا".





وأجرت القوات تدريبا عاما لمدة 20 دقيقة على استعادة جزيرة نائية من الغزاة.





وتشكيل هذا اللواء الياباني مثير للجدل؛ إذ أن بإمكان الوحدات البرمائية التخطيط لقوة عسكرية، ويحذر منتقدون من إمكان استخدامها لتهديد جيران اليابان.





وتخلت اليابان في الدستور الذي وضعته بعد الحرب العالمية الثانية عن الحق في شن حرب.



