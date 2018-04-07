ممثلو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يبحثون مكان لقاء ترامب وكيم جونغ أون

أفادت شبكة CNN الإخبارية، اليوم السبت7 أبريل/نيسان، بأن ممثلي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أجروا محادثات في بلد ثالث لبحث مكان لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

© REUTERS/ KIM HONG-JI كوريا الجنوبية لا تستبعد إمكانية عقد قمة ثلاثية مع أمريكا وكوريا الشمالية

ونقلت الشبكة عن مصادر عدة في الإدارة الأمريكية، أن المحادثات المباشرة بين واشنطن وبيونغ يانغ تجري عبر قنوات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، تحت إشراف مديرها السابق مايك بومبيو، المرشح حاليا لتولي وزارة الخارجية.

ولم تشر الشبكة الأمريكية إلى البلد الثالث، أو موعد اللقاء على وجه التحديد.

يذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لإجراء لقاء بينهما وجها لوجه، مايو/ آيار المقبل، بحسب ما أعلنه مسؤولون كوريون جنوبيون، وذلك بعد أن نقلت إليه الدعوة التي قبلها وأكد رغبته في اللقاء، ما اعتبره الجميع تطوراً هاماً وتاريخياً في علاقات البلدين بعد أشهر من تصاعد الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.