انتحار منفذ عملية الدهس في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية أن منفذ عملية الدهس التي جرت اليوم السبت في مدينة مونستر غربي ألمانيا، قد انتحر، فيما يجري البحث عن اثنين آخرين يشتبه في تورطهما بالهجوم.

وأفادت صحيفة "رينشيه بوست" الألمانية، نقلا عن الشرطة، بـ "انتحار المهاجم" عقب تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة في مدينة مونستر بولاية شمال الراين-ويستفاليا بحداث دهس بالسيارة.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تبحث عن شخصين آخرين يحتمل تورطهما في الهجوم، ونقلت عن خدمات الطوارئ أن ما لا يقل عن 50 قد أصيبوا في الحادث.

وتشير العديد من التقارير الصحفية، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين.