انتحار منفذ عملية الدهس في ألمانيا

وأفادت صحيفة "رينشيه بوست" الألمانية، نقلا عن الشرطة، بـ "انتحار المهاجم" عقب تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة في مدينة مونستر بولاية شمال الراين-ويستفاليا بحداث دهس بالسيارة.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة تبحث عن شخصين آخرين يحتمل تورطهما في الهجوم، ونقلت عن خدمات الطوارئ أن ما لا يقل عن 50 قد أصيبوا في الحادث.
وتشير العديد من التقارير الصحفية، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين.
BREAKING: Heavy police presence after a possible Van crash in #Muenster pic.twitter.com/GCRf9gUyHY— Daniel Kollenberg (@thedaniel3009) April 7, 2018
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