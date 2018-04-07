باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا على خلفية مقتل امرأة في كشمير

وتقع اشتباكات مسلحة متكررة بين الشرطة الهندية ومسلحين في كشمير الواقعة على الحدود الهندية- الباكستانية، وهي منطقة متنازع عليها بين الدولتين منذ العام 1947، وليس لها حدود رسمية، وتقتسم قوات الجيش من الدولتين خطَّ المراقبة فيها. وتتهم الهند الجيش الباكستاني والاستخبارات الباكستانية بدعم مجموعات انعزالية مسلحة في المنطقة، وهو ما تنفيه إسلام أباد.
واندلعت بين الهند وباكستان حروب واسعة النطاق بسبب النزاع على كشمير في سنوات1947-1948 ، وفي 1965 و1971، فضلا عن عدد من نزاعات حدودية صغيرة، وكانت مسألة إقليم كشمير.
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