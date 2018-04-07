باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا على خلفية مقتل امرأة في كشمير

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، استدعاء نائب المفوض السامي الهندي على خلفية اتهام القوات الهندية بخرق وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مما تسبب في مقتل امرأة.

© AP Photo/ Dar Yasin الهند تهدد باكستان: ستدفعون ثمن الهجوم على معسكرات جيشنا في كشمير

ونقلت قناة "جيو تي في" الباكستانية، عن بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، أن الوزارة "استدعت نائب المفوض السامي الهندي، جي بي سينغ، وسجلت اعتراضها على إطلاق النار غير المبرر من جانب القوات الهندية في قطاع ناكيال، ما أدى لاستشهاد امرأة".

وتقع اشتباكات مسلحة متكررة بين الشرطة الهندية ومسلحين في كشمير الواقعة على الحدود الهندية- الباكستانية، وهي منطقة متنازع عليها بين الدولتين منذ العام 1947، وليس لها حدود رسمية، وتقتسم قوات الجيش من الدولتين خطَّ المراقبة فيها. وتتهم الهند الجيش الباكستاني والاستخبارات الباكستانية بدعم مجموعات انعزالية مسلحة في المنطقة، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

واندلعت بين الهند وباكستان حروب واسعة النطاق بسبب النزاع على كشمير في سنوات1947-1948 ، وفي 1965 و1971، فضلا عن عدد من نزاعات حدودية صغيرة، وكانت مسألة إقليم كشمير.