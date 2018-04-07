الداخلية الألمانية تؤكد مقتل 4 بينهم منفذ حادث الدهس في مدينة مونستر

وتابعت الصحيفة، نقلا عن متحدث باسم الشرطة أن "منفذ الهجوم انتحر بإطلاق النار على نفسه بداخل سيارته".

وأفادت قناة "دويتشه فيله" الألمانية بأن "سيارة دهست مارة في مدينة مونستر الألمانية بولاية شمال الراين-ويستفاليا، مشيرة إلى "أنباء عن وقوع قتلى وجرحى".

فيما أكدت شرطة مونستر عبر تويتر "وجود وفيات وجرحى"، داعية المواطنين إلى "تجنب المنطقة".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الألماني عدة سيارات للشرطة والإطفاء متمركزين في وسط هذه المدينة التي يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة.

وكانت ألمانيا شهدت حادثة دهس في أواخر ديسمبر/كانون الثاني من العام 2016، حين قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 48 آخرون بجروح إثر اقتحام شاحنة سوق عيد ميلاد في برلين، مشيرة إلى أنها تعتقد بأن السائق دهس هذا الحشد عمدا بقصد تنفيذ اعتداء.