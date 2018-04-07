"إير فرانس" تلغي رحلات بسبب إضراب العاملين وفرنسا تترقب توقف قطارات

ألغت شركة "إير فرانس" اليوم السبت، ما يقرب من ثلث رحلاتها بعدما نظم عاملوها إضرابا للاحتجاج على الأجور، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ موجة جديدة من إضرابات العاملين في السكك الحديدية وهو ما من شأنه تعطيل جزء كبير من شبكة النقل الفرنسية.