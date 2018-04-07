الاتحاد الأوروبي حزين لمقتل 9 فلسطينيين في غزة أمس

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن شعوره بالحزن عميق إزاء قتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، بينهم طفل قاصر وصحفي، وإصابة المئات بنيرات القوات الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة، خلال فعاليات "مسيرات العودة" شرقي مدينة غزة.