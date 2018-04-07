رسالة تهديد من الجيش الإيراني لمنطقة الخليج

كشف الجيش الإيراني عن رصده لكافة التحركات والنشاطات في منطقة الخليج وبحر عمان، مؤكدا الاستعداد لأي رد فعل دفاعي أو هجومي إذا اقتضت الضرورة.

ووفقا لما أعلنه قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي، اللواء غلام علي رشيد، ونقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "منطقة الخليج وبحر عمان يحظيان بمكانة خاصة في السياسات الدفاعية الأمنية للجمهورية الإسلامية، لذلك ينبغي رصد التطورات وإدارتها بدقة، كما يجب التحلي بالجهوزية للتعامل مع التحركات غير المتوقعة وتأثيراتها على اتساع نطاق المواجهات".

وأضاف رشيد أن سياسات إيران في الخليج وبحر عمان دفاعية، موضحا "سياسة إيران في الخليج تتبع ثلاثة أركان أساسية هي التعاطي والتعاون النشط مع بلدان الجوار والدفاع عن الأمن والاستقرار في المنطقة والمواجهة الحازمة لأية تدخلات للقوى من خارج المنطقة".

وتابع "بلادنا مستعدة لأي رد فعل دفاعي وهجومي وفي الوقت ذاته تسعى لمنع زيادة التوتر في المنطقة".

وشدد غلام علي رشيد على أن القوات المسلحة الإيرانية تدافع بقوة عن مصالحها في الخليج وستتصرف بيقظة وحزم مع أية ممارسات تثير الاضطرابات وتزعزع الاستقرار في المنطقة.

وحذر رشيد من اختبار قوة إيران الاستراتيجية والرهان على صبرها في الدفاع عن مصالحها.