السفارة الروسية بلندن تعلق على رفض بريطانيا منح تأشيرة لفيكتوريا سكريبال

قالت السفارة الروسية في بريطانيا، اليوم السبت، إن رفض بريطانيا منح تأشيرة لابنة شقيق ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال، والذي تتهم لندن موسكو بتدبير تسميمه، "عمل مسيس".

لندن — سبوتنيك. وقال ناطق باسم السفارة لوكالة "سبوتنيك" إن "مثل هذا القرار من جانب السلطات البريطانية، بخصوص رفض منح التأشيرة لفيكتوريا سكريبال… ذو دوافع سياسية، ويثير الكثير من التساؤلات حول أسبابه".

© AP Photo/ Andrew Matthews ابنة أخ سكريبال تكشف عما كان يشغل بال عمها قبل أسبوعين من الحادث

وقال الناطق، تعليقا على الرد الذي أرسلته الخارجية البريطانية حول قرارها، إن الرد كان "ذا طابع رسمي ولم يجب تساؤلات السفارة الروسية، وهو أمر مؤسف".

كما وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المزاعم بأن الكرملين يؤثر على فيكتوريا سكريبال التي تسعى لزيارة ابنة عمها يوليا في بريطانيا بـ"العبثية".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "بي بي سي"، نقلا عن مصدر في الحكومة، أن السفارة البريطانية في روسيا رفضت إصدار تأشيرة لفيكتوريا سكريبال التي كانت تعتزم السفر إلى لندن لزيارة ابنة عمها يوليا في المستشفى في لندن.

ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك". وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.