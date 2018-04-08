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06:44 08 أبريل/ نيسان 2018
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    نقل رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا إلى السجن

    بعد تسليم نفسه... نقل رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا إلى السجن

    © REUTERS/ RICARDO MORAES
    العالم
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    جرى نقل الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالطائرة مساء يوم السبت، إلى مدينة كوريتيبا، حيث سيبدأ فترة سجنه، حسبما ذكرت قناة "غلوبو".

    المكسيك — سبوتنيك. وتم نقله من المطار بالمروحية إلى مبنى الشرطة الفدرالية، حيث تم إعداد زنزانة مؤقتة له.

    في الوقت نفسه، تجمع بالقرب من المبنى حشد من الناس كانوا يتظاهرون ضد الاعتقال. وتستخدم الشرطة العسكرية لتفريقهم قاذفات القنابل الخفيفة والرصاص المطاطي.

    الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يتحدث في لقاء، 26 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS/ STRINGER
    رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا يسلم نفسه للشرطة
    وكانت المحكمة الإقليمية الفدرالية في بورتو اليغري بالبرازيل، قد أصدرت في وقت سابق، مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

    ويجري الحديث حول قضية الفساد، التي وفقا لها حكم على لولا دا سيلفا، بالسجن لمدة 12 سنة وشهر واحد، في كانون الثاني/ يناير الماضي. ورفضت المحكمة العليا في البرازيل، الاستئناف لدفاع، لولا دا سيلفا، وقررت وضعه بالسجن.

    وقد أثارت القضية انقساما حادا في البلاد وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري وأحدثت أيضا بلبلة في الجيش.

    ولا يزال الزعيم اليساري السابق أشهر سياسي في البرازيل رغم إدانته ورغم استمرار اتهامه في ست قضايا فساد منفصلة. ويتقدم لولا دا سيلفا، كل استطلاعات الرأي عن الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، رغم أن إدانته ستحرمه على الأرجح من خوض السباق.

    وعطلت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس السابق حركة المرور في المدن الرئيسية في البرازيل وانطلقت دعوات للمزيد من التجمعات في عشرات المدن.

    انظر أيضا:

    لولا دا سيلفا: تعرضي للاضطهاد يزيد شعبيتي في استطلاعات الرأي
    الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دي سيلفا أمام القضاء بتهم فساد
    لولا دي سيلفا يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات 2018
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, قضايا فساد, سجن, الشرطة البرازيلية, لولا دي سيلفا, البرازيل
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