صحيفة: مباحثات بريطانية أمريكية لنقل سكريبال وابنته إلى الولايات المتحدة بأسماء جديدة

وذكر مصدر في الحكومة البريطانية أنه "سيعرض على سيرغي ويوليا العيش تحت أسماء جديدة".
وبحسب الصحيفة، فإنه من ضمن الدول التي يجري النظر فيها لانتقال العقيد السابق وابنته كانت كندا، استراليا ونيوزيلاندا.
كما أوضح مصدر مطلع إلى أن المفاوضات تشير إلى أن "المكان الواضح لإعادة توطينهم هو أمريكا، لأن احتمال قتلهم هناك ضعيف، ومن السهل حمايتهم هناك".
بالإضافة إلى ذلك، أكد المصدر أن "يوليا ووالدها استعادا وعيهم، ونأمل أن يساعدوننا في التحقيقات بأقرب وقت ممكن".
ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على العقيد الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا وعيهما في مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس/ آذار الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بغاز الأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.
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