صحيفة: مباحثات بريطانية أمريكية لنقل سكريبال وابنته إلى الولايات المتحدة بأسماء جديدة

ذكرت مصادر بريطانية أنه سيعرض على العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، الانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بأسماء وهويات جديدة.

© Photo/ Yulia Skripal/facebook يوليا سكريبال بدأت بالتكلم بعد استعادة عافيتها

سبوتنك : وناقش موظفو الاستخبارات البريطانية مع موظفين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قضية اختيار البلد الذي من الممكن لسيرغي ويوليا سكريبال الانتقال إليه، لضمان سلامتهم وحمايتهم من إي محاولات اغتيال جديدة، وذلك وفقا لصحيفة "T HE SUNDAY TIMES"

وذكر مصدر في الحكومة البريطانية أنه "سيعرض على سيرغي ويوليا العيش تحت أسماء جديدة".

وبحسب الصحيفة، فإنه من ضمن الدول التي يجري النظر فيها لانتقال العقيد السابق وابنته كانت كندا، استراليا ونيوزيلاندا.

كما أوضح مصدر مطلع إلى أن المفاوضات تشير إلى أن "المكان الواضح لإعادة توطينهم هو أمريكا، لأن احتمال قتلهم هناك ضعيف، ومن السهل حمايتهم هناك".

بالإضافة إلى ذلك، أكد المصدر أن "يوليا ووالدها استعادا وعيهم، ونأمل أن يساعدوننا في التحقيقات بأقرب وقت ممكن".

ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على العقيد الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا وعيهما في مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس/ آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بغاز الأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.