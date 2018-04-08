السفير الروسي يطالب جونسون بتوضيح سبب رفض إصدار تأشيرة لفيكتوريا سكريبال

قال السفير الروسي لدى بريطانيا، اليوم الأحد 8 أبريل/ نيسان، إنه في حال مقابلته لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، سيطلب منه تفسيرا حول رفض بريطانيا إصدار التأشيرة لفيكتوريا سكريبال.

© AP Photo/ Misha Japaridze صحيفة: مباحثات بريطانية أمريكية لنقل سكريبال وابنته إلى الولايات المتحدة بأسماء جديدة

لندن- سبوتنيك : ونقل المكتب الصحفي للسفارة الروسية، عن السفير قوله:"أريد أن أطرح سؤالا إنسانيا خالصا: على أي أساس رفضت المملكة المتحدة منح تأشيرة دخول لفيكتوريا سكريبال، التي تشعر بالقلق الشديد على ابنة عمها وعمها وأرادت الحضور إلى المملكة المتحدة لزيارتها؟ يعد هذا الرفض غير مفهوم لي في الظروف التي يشعر فيها الاثنين بالتحسن(سيرغي ويوليا)، وفقا لبيانات الجانب البريطاني".

وأضاف السفير الروسي: "أكبر مشكلة تواجهها لندن الآن وفي المستقبل هي شفافية التحقيق، لذلك نحن بحاجة إلى اجتماع. إن محادثاتي المتكررة مع بوريس جونسون، تظهر أنه يتقبل المنطق والحجج، ومستعد للاستماع إلى الرأي الآخر وهو قلق بشأن سمعة بلده، وأعتقد أن الوقت قد حان لمناقشة جميع القضايا التي تقلق الجانبين".

وذكرت قناة "بي بي سي"، نقلا عن مصدر في الحكومة، أن السفارة البريطانية في روسيا رفضت إصدار تأشيرة لفيكتوريا سكريبال، التي كانت تخطط للسفر إلى لندن.

ويذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على العقيد الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا وعيهما في مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس/ آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بغاز الأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.