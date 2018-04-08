ترامب يحمل روسيا وإيران مسؤولية دعم الأسد ويطالب بإيصال المساعدات إلى الغوطة

القاهرة- سبوتنيك . وقال ترامب في تغريدات على "تويتر"، اليوم الأحد، "العديد من القتلى، بينهم أطفال، ونساء جراء الهجوم الكيميائي في سوريا"، متابعا "تلك المنطقة التي شهدت هذه البشاعة محاصرة تماما، ومحاطة بالجيش السوري، ومن غير الممكن وصول من فيها للعالم الخارجي".

وأضاف ترامب "الرئيس بوتين، وروسيا، وإيران يتحملون مسؤولية دعم الأسد، هناك ثمن باهظ سيدفع"، مشددا "افتحوا هذه المناطق على الفور أمام المساعدات الإنسانية والتحقق، هذه كارثة إنسانية جديدة تحدث بلا سبب".