وزارة الداخلية الألمانية تكشف معلومات عن منفذ حادث الدهس

أعلن هربرت رويل، وزير الداخلية في ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية، أن منفذ حادث الدهس في مدينة مونستر أمس السبت، يعاني من مشاكل عقلية.

وقتل الرجل شخصين، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

© REUTERS/ MICHAEL DALDER قتلى وجرحى في عملية دهس بألمانيا

وقال رويل للصحفيين، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الاثنين: "الآن نحن نعرف أنه ألماني وعمل بمفرده على الأرجح".

وأضاف بعد تقديم التعازي مع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، ورئيس وزراء الولاية، أرمين لاشيت، "هناك الكثير من المؤشرات على أن الشخص المعني كان يعاني من مشاكل نفسية. يجب التحقيق في هذا الأمر بدقة".

وأوضح أنه ليست هناك أي أدلة على صلته بالتشدد الإسلامي، كاشفا أنه ليس لاجئا.

وقالت المدعي العام في مونستر، إلكه أدوميت، إن المهاجم الذي قالت وسائل إعلام ألمانية إن اسمه ينس أر، كان معروفا للشرطة لتوجيهه تهديدات وتدمير ممتلكات وحوادث مرور ارتكبها وفر هاربا.