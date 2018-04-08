رئيس وزراء البحرين يؤكد أهمية تسريع خطوات التعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا

أكد رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الأحد، حرص بلاده على تسريع خطوات التعاون الاقتصادي والسياسي مع جمهورية روسيا الاتحادية، وكذلك الاستفادة من الأجواء المتوافرة في البلدين، التي تحفز على المزيد من التعاون والتنسيق.

وجاء ذلك، خلال استقبال الأمير خليفة بن سلمان في المنامة رئيس جمهورية تتارستان رستم نور علي ميننيخانوف، بمناسبة زيارته إلى البحرين حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية

ونوه رئيس الوزراء البحريني بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين بلاده وجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدا على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ودورها في توسيع دائرة التعاون الثنائي، والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة، في القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، أشاد رئيس جمهورية تتارستان بما تشهده مملكة البحرين من خطوات متسارعة على صعيد النهضة والتطور، والتي تعكس بشكل واضح نجاح السياسات الحكومية في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية توصف بالمتميزة والمتطورة في شتى المجالات.

