بعد حادث الدهس...اعتقال 4 أشخاص بشبهة الهجوم على ماراثون في ألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية أربعة رجال يشتبه بأن أحدهم كان يخطط لشن هجوم بسكين على سباق نصف الماراثون في برلين اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام ألمانية، توجد صلة بين الرباعي المشتبه به والتونسي أنيس العامري الذي كان مرتبطا بمتشددين وقتل 12 شخصا في برلين في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، حيث خطف شاحنة ودهس بها حشدا في سوق مزدحمة.

© REUTERS/ MICHAEL DALDER قتلى وجرحى في عملية دهس بألمانيا

ولم يصدر أي تعليق من الشرطة الألمانية

وخطط المشتبه به الرئيسي لقتل مشجعين وعدائين طعنا في سباق نصف الماراثون.

وقالت االتقارير إن المشتبه به كان يحمل سكينين أعدهما خصيصا من أجل هذا الغرض.

ودفع الهجوم الذي شنه العامري في 2016 أعضاء البرلمان الألماني للمطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية.

وشهدت ألمانيا وتحديدا في مقاطعة مونستر يوم أمس الاثنين، حادث دهس أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 30 وانتحار منفذ الحادث.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن منفذ الحادث لا صلة له بأي تنظيمات متشددة، وأنه مضطرب عقليا.