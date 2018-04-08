لأول مرة... كوريا الشمالية تبلغ أمريكا استعدادها لنزع السلاح النووي

ووفقا لـ"رويترز"، قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين أجروا اتصالات سرية في الآونة الأخيرة أبلغت خلالها بيونغ يانغ رسالة مباشرة عن استعدادها لعقد القمة.
ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مصادر عدة في الإدارة الأمريكية، أن المحادثات المباشرة بين واشنطن وبيونغ يانغ تجري عبر قنوات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، تحت إشراف مديرها السابق مايك بومبيو، المرشح حاليا لتولي وزارة الخارجية.
ولم تشر الشبكة إلى البلد الثالث، أو موعد اللقاء على وجه التحديد.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لإجراء لقاء بينهما وجها لوجه، في مايو/ آيار المقبل، بحسب ما أعلنه مسؤولون كوريون جنوبيون، وذلك بعد أن نقلت إليه الدعوة التي قبلها وأكد رغبته في اللقاء، ما اعتبره الجميع تطوراً هاماً وتاريخياً في علاقات البلدين بعد أشهر من تصاعد الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.
يذكر أن كوريا الشمالية لأول مرة تبلغ الولايات المتحدة عن استعدادها بشكل مباشر لمناقشة نزع السلاح النووي.
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