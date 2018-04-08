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00:02 09 أبريل/ نيسان 2018
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    كيم جونغ أون

    لأول مرة... كوريا الشمالية تبلغ أمريكا استعدادها لنزع السلاح النووي

    © REUTERS/ KCNA
    العالم
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    قال مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى استعدادها لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي عندما يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    ووفقا لـ"رويترز"، قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين أجروا اتصالات سرية في الآونة الأخيرة أبلغت خلالها بيونغ يانغ رسالة مباشرة عن استعدادها لعقد القمة.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
    © REUTERS/ KCNA
    كيم جونغ أون يريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
    وأفادت شبكة CNN الإخبارية، السبت 7 أبريل/نيسان، بأن ممثلي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أجروا محادثات في بلد ثالث لبحث مكان لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

    ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مصادر عدة في الإدارة الأمريكية، أن المحادثات المباشرة بين واشنطن وبيونغ يانغ تجري عبر قنوات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، تحت إشراف مديرها السابق مايك بومبيو، المرشح حاليا لتولي وزارة الخارجية.

    ولم تشر الشبكة إلى البلد الثالث، أو موعد اللقاء على وجه التحديد.

    ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لإجراء لقاء بينهما وجها لوجه، في مايو/ آيار المقبل، بحسب ما أعلنه مسؤولون كوريون جنوبيون، وذلك بعد أن نقلت إليه الدعوة التي قبلها وأكد رغبته في اللقاء، ما اعتبره الجميع تطوراً هاماً وتاريخياً في علاقات البلدين بعد أشهر من تصاعد الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

    يذكر أن كوريا الشمالية لأول مرة تبلغ الولايات المتحدة عن استعدادها بشكل مباشر لمناقشة نزع السلاح النووي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, نزع السلاح النووي, أزمة كوريا الشمالية, اتصالات سرية, CIA, الإدارة الأمريكية, ترامب, كيم جونغ أون, أمريكا, كوريا الشمالية
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